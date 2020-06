Freebox Delta : l’option Multi-TV est maintenant disponible

Les clients de Free avec une Freebox Delta peuvent enfin profiter du Multi-TV. Cette option permet d’avoir accès à tous les services TV de Free sur deux téléviseurs. Cela se passe à l’aide d’un deuxième boîtier.

Deux options sont proposées pour l’option Multi-TV : les clients peuvent sélectionner le Player de la Freebox Révolution ou le Player de la Freebox Mini 4K comme deuxième boîtier. Le prix est de 9,99€/mois pour le Player de la Freebox Révolution et 4,99€/mois pour l’autre. À noter cependant que le Player de la Freebox Mini 4K est marqué comme « Momentanément indisponible » pour l’instant.

Comme le souligne Univers Freebox, certains clients équipés d’une Freebox Delta profitaient déjà de l’option Multi-TV. La raison est simple : ils avaient une autre Freebox et l’option Multi-TV auparavant, puis ils ont fait une migration vers la Freebox Delta. Free leur a laissé le second boîtier et l’option Multi-TV.

Pour souscrire à l’option Multi-TV, connectez-vous sur l’espace l’abonné de Free avec vos identifiants, sélectionnez la rubrique Télévision puis « Gérer mon option Multi-TV ». Cliquez ensuite sur « Souscrire à l’option Multi-TV », choisissez le boîtier et finalisiez la commande.