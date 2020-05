[Jour 5- #Promo] #FrenchDays : la France lance un nouvelle session de son Black Friday avec de nombreuses promos High-Tech

Les French Days continuent. Nous avons supprimé les offres qui ne sont plus valables et nous en avons ajouté de nouvelles.

C’est aujourd’hui que commencent les French Days 2020, derniers jours du mois de mai (cette année) et jours de grosses promotions censés venir concurrencer le Black Friday américain. Voici un récapitulatif des bons plans high-tech que nous avons dénichés pour vous sur la toile. Nous mettrons à jour la page tout au long de la journée, n’hésitez donc pas à revenir régulièrement. Nous avons aussi gardé certaines promotions encore valables et nous avons ajoutés des pormos valables à l’etranger (Amazon Allemagne, Italie et Espagne).



— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ S martphones :

➡️ Tablettes :

Tablette Tactile 10″ Lenovo Tab M10 – FHD, 4 Go, 64 Go de ROM, Android 9 Pie, Noir à 201,99€ sur @Cdiscount

➡️ Accessoires /objets connectés :

— 🔥 Consoles et jeux vidéo —

Abonnement Playstation plus 12 mois à 41,99€ au lieu de 59,99€ sur @amazon

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

HOT! Aujourd’hui Manette sans fil Xbox One Édition Limitée Cyberpunk 2077 à 54,9€ au lieu de 64,99€ (-15.53%) sur @Amazon.es – livrable en France

Pack Manette Sony Dualshock 4 (Noire, bleue ou rouge) + code Fortnite (noire) + Dreams sur PS4 à 59,99€ sur @Boulanger

— 🔥 TV / Son/ Vidéoprojecteur —

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Cartes SD :

➡️ Clés USB :

HOT! Aujourd’hui Clé USB 3.0 SanDisk Ultra – 256 Go à 27€ au lieu de 32,11€ (-15.91%) sur @Amazon.de – livrable en France

Clé USB 3.0 SanDisk Ultra – 64Go à 9,81€ au lieu de 15,99€ sur @Amazon.de – livrable en France

— 🔥 DVD/Blu-ray—

— 🔥 Informatique —

➡️ Logiciels :

➡️ Periphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants :

➡️ Ecrans :

— 🔥 Photos —

Objectif pour appareil photo Olympus M.Zuiko Digital ED – 75-300mm f/4.8-6.7 II à 334€ au lieu de 405€ sur @Amazon.es – livrable en France

HOT! Objectif Panasonic Lumix 25 mm F1.7 H-H025E-K à 139€ au lieu de 199€ (-30.15%) sur @Amazon.de – livrable en France

— 🔥 Divers —