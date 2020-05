Game of Thrones : Kit Harrington est satisfait du sort de Jon Snow

Plus d’un an après la sortie du dernier épisode de Game of Thrones, série qui aura su marquer son temps malgré une dernière saison pour le moins controversée, le public n’est pas le seul à avoir réfléchi au dénouement de la saga épique. Les acteurs ont également des opinions assez fortes sur le sujet, puisque cette conclusion représentait pour eux la fin d’années et d’années à travailler leurs rôles et leurs interprétations. D’après Kit Harrington, qui a organisé il y a peu une Q&A sur son compte Twitter, les aventures de Jon Snow ont trouvé une fin qui l’a laissé satisfait.

Petit spoiler alert quant à sa déclaration, même si tous ceux potentiellement intéressés par la série l’ont déjà probablement vue plusieurs fois. « Quand des gens me disent ‘J’aurais voulu que ce soit toi sur le Trône’, ou ‘j’aurais aimé que tu sois sur le Trône avec Dany’, je ne suis pas d’accord parce que Jon a toujours été à sa place dans le Nord. Il n’aurait jamais été heureux dans le Sud. Il est comme Ned Stark » a-t-il ainsi affirmé. Il pourrait discuter du sujet pendant des heures, mais pour lui, son personnage est parfaitement à sa place derrière le Mur.