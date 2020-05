[#Promo] B&You copie SFR RED avec un forfait 100 Go à 11,99€/mois à vie

C’est le moment de changer son forfait mobile ! Il y a d’abord eu SFR RED qui a dégainé hier soir un forfait 100 Go à 12€/mois (au lieu de 20€/mois) à vie. Voilà maintenant B&You qui lui répond avec une offre équivalent au même prix.

Le forfait de Bouygues Telecom comprend les appels, SMS et MMS illimités et 100 Go d’Internet à utiliser en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont aussi illimités. Le quota Internet est par contre de 10 Go.

Et bonus non négligeable : Spotify Premium est offert pendant trois mois. Spotify Premium supprime la publicité sur le service de streaming musical, permet de télécharger les musiques en local pour les écouter sans connexion Internet obligatoire, de choisir les musiques précises que l’on veut écouter, de zapper à l’infini ou encore d’avoir une meilleure qualité audio.

Le forfait 100 Go de B&You est sans engagement. Il est proposé au prix de 11,99€/mois à vie. Il est disponible dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom, et ce jusqu’au 4 juin à 6 heures du matin. L’offre équivalente de l’opérateur au logo rouge, qui se termine à la même date, est disponible sur le site de SFR RED.