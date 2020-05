Google Stadia : les jeux gratuits en juin 2020 dévoilés

Google a présenté la liste des jeux qui seront offerts pendant le mois de juin pour tous ceux qui ont Stadia Pro, l’offre payante de Stadia qui permet de jouer en 4K avec du son surround 5.1. Six jeux seront offerts cette fois.

Le premier est Get Packed. Le principe est de vous faire déménager des maisons entières tout en luttant contre la physique du jeu un poil exagérée et les divers obstacles que vous allez rencontrer.

Le deuxième est Little Nightmares. Le jeu prend place dans un univers sombre et inquiétant. Vous y incarnerez une fillette en ciré jaune, captive d’un immense navire rempli de créatures affamées.

Le troisième est Panzer Dragoon : Remake. Vous chevauchez un dragon et vous devez tirer sur les ennemis qui foncent sur vous. De plus, quatre angles de vue différents vous offrent une bonne jouabilité.

Le quatrième est Power Rangers : Battle for the Grid. Jeu de combat qui propose au joueur d’incarner ses Rangers préférés ainsi que les méchants de la saga dans des combats en équipe.

Le cinquième est SUPERHOT. Un shooter/FPS où l’espace-temps tourne autour de votre personnage. Au fur et à mesure que vous évoluerez, le temps se matérialisera autour de vous, permettant au jeu d’avancer.

Et le sixième est The Elder Scrolls Online. Le jeu propose de partir à l’aventure seul ou à plusieurs à travers Tamriel pour déjouer les plans de Molag Bal et de son acolyte le nécromancien Mannimarco.

Les jeux seront disponibles gratuitement à partir du 1er juin sur Stadia directement (à l’exception de The Elder Scrolls Online qui sera proposé à partir du 16 juin).