Netflix fait le point sur la VF toujours absente des séries récentes

Les abonnés à Netflix l’ont certainement remarqué : plusieurs séries ou films qui ont été récemment ajoutés au catalogue n’ont pas de version française. Cela s’explique par le confinement qui a empêché les comédiens d’aller en studio pour faire les enregistrements. Netflix a déjà évoqué ce point le mois dernier et il reprend la parole aujourd’hui.

« Nous sommes conscients de l’attente concernant l’arrivée de la VF sur nos dernières sorties. Avec le contexte actuel, la sécurité de nos partenaires est toujours une priorité pour nous », indique Netflix. « Le travail de doublage reprend. En attendant, nous allons continuer à proposer la VOSTFR. Dès qu’il sera possible de proposer les VF, on le fera », ajoute la plateforme de vidéo.

Netflix indique séparément que l’ajout de la VF pour les récentes séries et les récents films se fera au fur et à mesure et invite ses abonnés à jeter un coup d’œil directement sur sa plateforme pour voir si la VF a été ajoutée. Il n’y a pas un calendrier précis qui est communiqué pour l’instant.