Disney et Oculus Studios dévoilent un nouveau jeu Star Wars en VR

La saga Star Wars serait-elle en train de basculer du bon côté de la Force VR ? Après des débuts timides dans Star Wars Battlefront II (une unique mission en VR) et quelques expérimentations AR pour le Magic Leap, les affaires sérieuses ont commencé avec la trilogie Vader Immortal : a Star Wars VR Series destinée aux casques Oculus (bientôt sur PSVR). Sur cette bonne lancée, ILMxLAB et Oculus Studios dévoilent un nouveau projet VR baptisé Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge. Ce jeu VR sera le spin-off vidéoludique d’une célèbre attraction Star Wars visible dans certains parcs Disneyland. Vicki Dobbs Beck, le patron d’ILMxLAB, décrit Tales from the Galaxy’s Edge comme un jeu d’action et d’aventure qui proposera aux joueurs « des choix conséquents qui font avancer votre expérience ». Tout cela est encore un peu flou donc, mais l’on sait tout de même qu’il sera possible d’explorer de nouvelles régions de la planète Batuu et que l’action prendra place entre les épisodes XIII et IX.