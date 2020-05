Samsung lance sa carte bancaire Money

La carte bancaire de Samsung a été annoncée. Il s’agit de la Samsung Money et elle a été créée en partenariat avec Social Finance (SoFi pour les intimes). Il s’agit d’une MasterCard.

Il est évident que certains feront le rapprochement entre l’Apple Card et la Samsung Money. L’une est blanche, l’autre est noire. Mais en soi, les deux cartes sont différentes. Celle d’Apple est une carte de crédit, un format qui est populaire aux États-Unis. En France, nous avons des cartes de débit et c’est justement ce que propose celle de Samsung : la Samsung Money est reliée à un compte bancaire et vient puiser l’argent qui est dessus au moment des paiements.

Comme on peut s’en douter, il y a un lien direct avec le smartphone. Les détenteurs d’une Samsung Money peuvent avoir différents éléments à gérer depuis l’application Samsung Pay. Ils peuvent notamment faire une demande pour avoir la carte et l’utiliser immédiatement avec le smartphone, en attendant de recevoir la carte physique. C’est aussi depuis l’application que le compte est géré, tout comme l’accès aux informations (comme le numéro de la carte).

Samsung annonce que la Samsung Money sera disponible cet été aux États-Unis. Malheureusement, rien n’est dit pour les autres pays.