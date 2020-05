Doctor Who : une nouvelle aventure audio va réunir Tom Baker et David Tennant

Alors que les dernières saisons TV de Doctor Who ont reçu un accueil mitigé chez les critiques comme chez les fans, un crossover complètement fou va venir renforcer la gamme d’aventures audio du Seigneur du Temps. Cette nouveauté a été annoncée juste après les détails concernant la restructuration de ce format. Big Finish a profité de l’occasion pour présenter Out of Time, une nouvelle série audio basée sur des équipes rassemblant différents Docteurs, qui devront lutter contre des menaces bien connues de l’univers Doctor Who. Le premier épisode présentera ainsi l’histoire de la rencontre entre le 4ème et le 10ème Docteur, respectivement joués par Tom Baker et David Tennant.

Et quoi de mieux pour ce premier récit que le retour des Daleks, qui vont s’attaquer à la Cathédrale du Temps, un lieu sacré existant en dehors des limites de l’espace et du temps supposé aider les voyageurs qui s’y arrêtent. Le Docteur y a fait une visite de trop, brisant les barrières entre les dimensions, ce qui réunit les personnages de Baker et Tennant tout en permettant aux Daleks d’arriver dans cet univers. Cette nouvelle série devrait arriver dans le courant du mois d’aout.