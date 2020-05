YouTube effacerait automatiquement des commentaires hostiles au gouvernement chinois

YouTube se montrerait TRES réactif… pour censurer certains commentaires hostiles au gouvernement chinois. Plusieurs internautes se sont rendus compte ces derniers jours que leurs commentaires « insultants » vis à vis du parti communiste chinois étaient effacés en l’espace de seulement quelques secondes, ce qui laisse entendre qu’un robot logiciel s’acquitte de cette tâche. Ainsi, tout commentaire contenant le terme « Gongfei » (qui signifierait

« bandit communiste » en chinois) est retiré en une quinzaine de secondes ! Ce n’est pas la première fois que YouTube est pris la main dans le sac à s’ « accommoder » avec les autorités chinoises, mais le fait d’automatiser ce travail de caviardage relève plutôt ici de la participation directe à cette censure d’état.

#YouTube « automatically » deletes a comment in Chinese, « Gongfei », which means « communist bandit », in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言,網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家? pic.twitter.com/MLCeko0SIY

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 13, 2020