StopCovid pourrait être disponible dès ce week-end, annonce le gouvernement

L’application StopCovid, qui doit aider à la lutte contre le coronavirus, était initialement annoncée pour sortir le 2 juin. Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, annonce aujourd’hui dans une interview au Figaro que la disponibilité pourrait en réalité se faire dès ce week-end.

« Sous réserve du vote au Parlement, l’application pourrait être disponible dans les magasins d’applications d’Apple et Android dès ce week-end. C’est le bon moment, car les Français ont de plus en plus envie de sortie et de retrouver une vie sociale », explique Cédric O. Il assure que StopCovid est « une assurance supplémentaire » au masque et aux autres mesures de précaution. « C’est un atout supplémentaire pour retrouver notre liberté ».

Bien évidemment, beaucoup de Français sont inquiets concernant le respect des données et, de manière plus générale, de la vie privée. Cédric O veut rassurer tout le monde sur le sujet : « le décret que nous préparons prévoit [que StopCovid] sera automatiquement désactivée et que les données seront toutes effacées dans les six mois suivants la fin de l’État d’urgence sanitaire ». Il ajoute que l’application « est totalement transparente » et « les codes sources ont été publiés ».

Cédric O a également expliqué pourquoi StopCovid ne s’appuiera pas sur l’API commune d’Apple et Google qui permet de créer ce type d’applications. « Leur solution est moins efficace d’un point de vue sanitaire et moins protectrice de la vie privée », assure le secrétaire d’État. Il ajoute que StopCovid « détecte 75 à 80% des personnes à proximité dans un rayon d’un mètre environ pendant plus de quinze minutes » et l’application « fonctionne donc très bien sur les smartphones qu’ils soient sous Android ou sous iOS ».