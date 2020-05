[#Promo] Sosh propose un forfait 100 Go à 16,99€/mois à vie

Sosh met en place une nouvelle promotion pour un forfait mobile avec 100 Go. C’est la première fois que l’opérateur, qui s’appuie sur le réseau d’Orange, offre une telle quantité d’Internet. Le forfait est au prix de 16,99€/mois et ce tarif est valable à vie, au lieu d’être proposé un an comme ce fut souvent le cas avec Sosh pendant des années.

Dans le détail, le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités et un quota Internet de 100 Go. Depuis l’Europe et les DOM, il y a aussi les appels, SMS et MMS en illimités vers ces zones et vers la France. Pour ce qui est d’Internet, le quota est de 10 Go. Petite précision qui peut avoir son importance : la Suisse et Andorre ne font pas partie des régions comprises dans ce forfait, contrairement aux offres à 19,99€/mois et 24,99€/mois.

Le forfait 100 Go à 16,99€/mois est proposé jusqu’au 22 juin. Il est sans engagement, il est donc possible de partir chez un autre opérateur à tout moment sans payer de frais de résiliation. Il est disponible dès maintenant sur le site de Sosh.

En face, SFR RED propose un forfait 60 Go à 12€/mois ou un forfait 100 Go à 16€/mois à vie. Du côté de Bouygues Telecom, on retrouve un forfait 60 Go à 11,99€/mois, un forfait 80 Go à 13,99€/mois et un forfait 100 Go à 15,99€/mois. Là encore, le prix est à vie.