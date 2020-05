Canada : Facebook condamné pour mauvaise gestion des données de ses utilisateurs

Nouveau jour, nouvelle affaire concernant le non-respect de la vie privée des utilisateurs de réseaux sociaux. C’est aujourd’hui Facebook qui est concerné, et qui va devoir payer une amende de 9 millions de dollars canadiens (soit environ 6.5 millions USD) pour une affaire qui remonte maintenant à quelques années. Entre 2012 et 2018, la plateforme aurait « fait de fausses déclarations en ce qui concerne la sécurité des données des Canadiens sur Facebook et Messenger. » Ces mêmes données auraient été partagées avec des développeurs tiers de façon illégale, et non respectueuse des conditions d’utilisation du site.

Ainsi, Facebook aurait par exemple donné l’impression aux utilisateurs qu’ils avaient le contrôle sur la façon dont leurs données étaient gérées grâce à des fonctionnalités dédiées, tout en continuant de les partager malgré tout avec des développeurs. De plus, certains de ces développeurs tiers auraient eu accès aux informations personnelles d’utilisateurs ayant installé certaines applications. Facebook a déclaré avoir mis fin à ces pratiques en 2015, mais le bureau chargé de l’enquête a trouvé des preuves de cas similaires jusqu’en 2018. Un porte-parole du réseau a déclaré que la firme n’était pas d’accord avec les résultats de ces recherches, mais allait tout de même accepter de régler l’amende afin de respecter les accords passés pour que cette affaire soit résolue au plus vite.