Citroën AMI : la micro citadine 100% électrique est disponible à la vente… à un micro-prix !

Citroën AMI, la nouvelle amie de tous les urbains désireux de passer à l’électrique ? La micro citadine 100% électrique au style cubique a de nombreux atouts dans sa boîte à gants : son autonomie annoncée à 75 km (norme WMTC) est plus que respectable au vu de ses dimensions ultra compactes (seulement 2,41 mètres de longueur, 1,36 m de largeur et 1,52 m de hauteur). La vitesse de pointe de l’AMI est fixée à 45 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée au milieu urbain (limitation à 50 km/h) et surtout accessible à l’ensemble des conducteurs sans permis, et ce dès 14 ans. Last but not least, l’AMI est facturée à un prix plancher qui pourrait largement faire concurrence à nombre de véhicules thermiques sans permis : à 6900 euros le modèle standard AMI AMI, ce nouveau véhicule électrique n’a pas vraiment de concurrence sur son secteur.

Les 7 modèles proposés, pour presqu’autant de configurations d’équipement, sauront sans doute convaincre les différents publics potentiels : le pragmatique adepte d’un moyen de transport plus « verts » se contentera sans doute de la version standard AMI AMI tandis que les jeunes (voire les plus jeunes, à partir de 14 ans donc) pourraient bien se laisser tenter par les modèles MY AMI POP ou MY AMI VIBE, blindés d’équipements (boîtier DAT@AMI pour la connexion au smartphone + 2 enjoliveurs de feux arrières noirs+ + stickers, + aileron, etc.). Quant aux plus de 50 ans (à l’instar de votre serviteur), qui n’ont jamais passé (ou perdu) leur permis mais qui souhaitent gagner un peu d’autonomie et ne plus dépendre des transports en commun, ils ont désormais l’embarras du choix entre les MY AMI ORANGE, MY AMI BLUE, MY AMI KHAKI, MY AMI GREY, MY AMI POP, MY AMI VIBE et AMI AMI (ouf !). Quel que soit ce choix justement, le futur propriétaire d’une AMI profitera d’un toit vitré transparent, d’un habitacle chauffé et ventilé ainsi que d’un rangement bagage cabine de 63L situé devant le passager !

Sur un plan nettement plus pratico-pratique, la micro-citadine au design symétrique pourra se recharger sur une prise électrique conventionnelle. Le temps de charge est de 3 heures, ce qui nous semble là encore très correct étant donné les usages considérés (on ne fera pas un Marseille-Paris avec). Décidément dans l’air du temps, l’AMI s’achète en ligne (et seulement en ligne) auprès des deux partenaires commerciaux de Citroën, soit la FNAC et Darty. Deux options d’achat sont possibles, au comptant (à partir de 6000 euros pour l’AMI AMI avec le bonus écologique inclus de 900 euros) ou via un système de paiement en location (soit 3541 euros cash pour l’AMI AMI + des loyers de 19,90 euros/mois). Pour couronner le tout, le paiement peut être effectué par PayPal (en plus des paiements habituels) et le véhicule est livré directement à domicile !

[Sponso]