[#Promo] Forfait SFR RED avec 100 Go à 12€/mois (à vie)

SFR RED relance son forfait 100 Go au prix de 12€/mois seulement. Autant dire qu’il est très complet si on compare avec ce que proposent les autres opérateurs pour le même prix.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités. On peut aussi l’utiliser depuis l’Union européenne et les DOM avec les appels, SMS et MMS illimités là aussi. Le quota Internet à l’étranger est de 8 Go par contre.

L’offre est sans engagement, il est donc possible de partir à tout moment chez un autre opérateur sans payer de frais de résiliation. De plus, le prix de 12€/mois est valable à vie. Chez d’autres opérateurs, il arrive que des promotions soient valables un an, avant de revenir au prix original. Ce n’est pas le cas ici.

Le forfait à 12€/mois est disponible sur le site de SFR RED. La promotion est disponible jusqu’au 18 mai inclus. Et si vous avez une Apple Watch ou Samsung Galaxy Watch, vous pouvez prendre l’option « Montre connectée » pour que la montre soit connectée à Internet sans obligation d’être à proximité du smartphone.