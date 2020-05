La trilogie de jeux Mafia va avoir droit à son remaster

S’il est une licence de 2K pour laquelle nous n’attendions pas de nouvelles avant un bon moment, c’est bien Mafia. Mais l’éditeur vient de créer la surprise, en annonçant officiellement que Mafia : Trilogy était en cours de développement, en promettant que plus d’informations seraient partagées le 19 mai. La franchise a souvent été dans l’ombre d’autres titres open-world comme GTA, mais hormis un troisième opus rongé par les bugs, on y trouve des jeux à l’ambiance et l’univers particulièrement travaillés, avec un gameplay simple et efficace.

Un teaser a été publié pour l’occasion, restant avare en détails, si ce n’est pour présenter les plateformes sur lesquelles on pourra retrouver cette trilogie : Playstation 4, Xbox One, et sur PC avec Steam et l’Epic Game Store. Cette version remaster pourrait connaître un certain succès, puisque c’est la première fois que les trois titres seront jouables sur une seule et même plateforme. Le premier était sorti sur PS2 et Xbox, le deuxième sur PS3 et Xbox 360, et le dernier sur les consoles de notre génération actuelle. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée, aussi attendons le 19 mai pour plus d’informations.