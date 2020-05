Plusieurs pointures de la team Pixel 4 quittent le navire Google

Que peut-il bien se passer en ce moment dans l’équipe hardware en charge des Google Pixel ? La question mérite d’être posée : ces derniers mois en effet, plusieurs des cadres de la team Pixel ont rué dans les brancards et sont allés jusqu’à reprocher certains choix de l’équipe dirigeante.

Marc Levoy, un scientifique et ingénieur réputé (dont les travaux ou réalisations ont souvent été récompensés), a quitté Google juste après avoir participé à la conception du bloc photo du Pixel 4

Ces dissensions internes semblent avoir des conséquences assez lourdes : Mario Queiroz, l’un cadres les plus hauts placés de la division Pixel, ne ferait déjà plus partie de l’entreprise. Il en est de même pour le chef ingénieur caméra Marc Levoy, un scientifique réputé, à qui l’on doit la conception du bloc photo du Pixel 4 ainsi que nombre des technologies logicielles (de traitement d’image) utilisées dans la gamme Pixel, comme le HDR+, le mode portrait ou bien encore le Mode nuit. Marc Levoy aurait quitté Google au mois de mars de cette année, après 5 années de bons et loyaux services.

Pour faire bonne mesure, on n’oubliera pas non plus les critiques de l’ingénieur Rick Osterloh qui avait pris la suite de Querioz au tout début de l’année. Lors d’une réunion interne organisée au mois d’octobre 2019, Osterloh avait avoué certains désaccords concernant la conception du Pixel 4, et aurait profité de l’occasion pour faire part de sa déception devant la faible autonomie du smartphone. Ces critiques étaient sans doute justifiées : de nombreux analystes estiment que les ventes des Pixel 4 et Pixel 4 XL depuis leur lancement ont été nettement inférieures à celles du Pixel 3.