[MàJ] La PlayStation 5 pourrait sortir en octobre… selon une offre d’emploi de Sony !

Malgré l’incertitude qui règne encore sur l’évolution de la situation sanitaire, Sony pourrait bien avoir déjà fixé la date de lancement de la PlayStation 5, sa future console de salon next gen. Si l’on en croit en effet une offre d’emploi de Sony Interactive Entertainment, la PS5 sortirait au mois d’octobre 2020 !

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH

