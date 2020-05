Clearview AI ne vendra plus sa reconnaissance faciale aux entreprises privées

Après de nombreuses controverses sur son logiciel, son système de reconnaissance faciale, et surtout sur ses mesures de sécurité qui laissent à désirer, c’est rien de le dire, Clearview AI a déclaré que son application ne serait définitivement plus vendue aux entreprises privées, et aux entités qui ne relèvent pas du maintien de la loi. De plus, tous les contrats en cours vont être clos dans l’Etat de l’Illinois. Ces annonces interviennent directement après une décision de justice rendue publique cette semaine par BuzzFeed News.

D’après les documents, la firme aurait été poursuivie pour non respect des lois concernant le respect de la vie privée des citoyens de l’Etat, et aurait donc décidé d’elle-même après ces accusations de réserver son produit pour les forces de l’ordre. Malgré tout, ce n’est pas là une solution miracle qui va régulariser les méthodes de récupération des données et augmenter la sécurité de l’entreprise. On peut au moins se dire que le nombre d’acteurs malfaisants pouvant avoir accès à ces données va être considérablement réduit, et il faudra probablement s’en contenter.