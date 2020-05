Stadia : plus besoin de connecter la manette en USB pour jouer sur le Web

Stadia, le service de cloud gaming de Google, est disponible sur de nombreux supports, dont les ordinateurs en passant par Chrome. Il était jusqu’à présent nécessaire de connecter la manette sur le port USB, ce qui n’est pas forcément idéal de nos jours où nous sommes habitués au sans fil. Il se trouve que le support pour la connexion sans fil est disponible à partir de maintenant.

Sur son site, Google indique :

À partir de cette semaine, vous pouvez désormais utiliser la manette Stadia pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et ordinateur de bureau. Vous n’avez plus besoin de connecter physiquement votre manette Stadia à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. Vous pourrez relier votre manette Stadia et Stadia.com via votre réseau Wi-Fi et jouer sans la connexion par câble USB-C.