Tesla de nouveau dans la tourmente ? Après les déclarations fracassantes d’Elon Musk sur le confinement, des questions se posent concernant la façon dont Tesla assure la confidentialité des données de ses clients. Le hacker GreenTheOnly affirme en effet qu’un calculateur MCUv2 (Model X) et trois calculateurs Ice (Model 3) récupérés sur eBay contenaient encore les informations personnelles des 4 propriétaires de Tesla (adresse personnelle et professionnelle, codes Wi-Fi, répertoire téléphonique, historique de navigation, et même… les identifiants Netflix) !

Si l’on en croit le hacker, Tesla aurait bien opéré une procédure d’écrasement de ces données, mais sans y appliquer un niveau de sécurité suffisant pour que ces dernières soient réellement « effacées ». Mis rapidement au courant de cette « faille », Tesla n’aurait pourtant pas averti les clients concernés. Ulcéré par cette absence de réaction, GreenTheOnly a donc pris l’initiative de prévenir les 4 propriétaires de Tesla : certains d’entre eux envisageraient désormais de porter plainte.

On notera enfin que les 4 calculateurs Tesla sont du matériel recyclé et remplacé par Tesla lors d’une opération de maintenance du véhicule. Les calculateurs « usagés » finissent ensuite sur le marché de l’occasion (et donc in fine sur eBay), ce qui pose là encore quelques questions sur les procédures de protection des données sur l’ensemble de la chaîne de SAV.