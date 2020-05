The Lord of the Rings: Gollum : premiers visuels ingame pour le jeu PC, PS5 et Xbox Series X

Daedalic Entertainment dévoile enfin les premiers visuels ingame de The Lord of the Rings: Gollum, un jeu d’aventure-action prévu pour les consoles PS5, Xbox Series X et le PC. Ce nouveau jeu inspiré du chef d’oeuvre de Tolkien a pour héros Gollum, un personnage aussi pathétique qu’attachant. Autant l’avouer sans ambages, ces premiers screenshots ne reflètent sans doute pas ce dont seront capables les prochaines consoles, même si l’on décèle tout de même de très jolis effets lumineux et sans doute même un peu de ray-tracing. Ce choix d’une direction artistique un peu plus stylisée (et donc moins réaliste) a le principal défaut de ne pas en mettre plein la vue, mais après tout, ce ne sont pas les couches de shaders qui déterminent les qualités d’un titre. La sortie de The Lord of the Rings: Gollum est programmée pour 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC windows.