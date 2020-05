Un premier trailer pour Lovecraft Country, la série HBO

Le lovecraftien revient à la mode. Après une année 2019 riche en jeux vidéo sur ce thème, et plusieurs annonces de films basés sur cet univers, c’est cette fois-ci HBO qui a lancé son projet de série. Et avec l’arrivée imminente de cette dernière sur le réseau, les studios ont décidé de poster en ligne un premier trailer qui pose l’ambiance. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’adaptation basée sur le roman de 2016 Lovecraft Country semble à la fois fidèle au matériau d’origine, mais aussi aux écrits de Lovecraft, superposant un fantastique sombre qui pousse au malaise et une société à bout.

On voit dans ce trailer Atticus, de retour à Chicago en bus. Ayant retrouvé Leti, il découvre cependant que son père est porté disparu, et reçoit peu après une lettre de ce dernier, afin que les deux se rencontre au milieu de Lovecraft Country, un endroit oublié. Les dangers dépasseront manifestement le racisme sans pitié qui y est malheureusement très répandu, puisque très vite, la secte des Fils d’Adam se pose en tant que nid à antagonistes aussi mystérieux que dangereux.