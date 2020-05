Intel révèle sa 10ème génération de processeurs

Intel n’a pas chômé ces derniers mois, et a mis ses gammes de processeurs à jour, en arrivant finalement à l’annonce du jour, qui concerne ceux dédiés aux ordinateurs du bureau. La dixième génération arrive, avec le traditionnel flagship de la firme : cette fois, il s’agit de l’i9-10900K, qui part sur une base à 3.7Ghz, et pourra atteindre les 5.3Ghz. On avance des performances 10% supérieures sur des jeux comme PUBG, mais aussi 18% plus rapides pour l’édition de vidéos en 4K. Il représente également une amélioration massive par rapport à l’i7 de 2017, avec une vitesse jusqu’à 60% supérieure.

Cependant, un processeur à ce prix là (annoncé autour des 500 dollars) n’est pas forcément à la portée de tous, aussi Intel a revu les modèles des autres gammes : l’i3 gère maintenant l’hyperthreading, qui augmente considérablement ses performances en multi-tasking. Quant à l’i5 et l’i7, ils représentent toujours un milieu de gamme raisonnable, au rapport performance/prix difficile à battre sur le marché. Plutôt que d’augmenter le nombre de coeurs comme le concurrent direct AMD le fait, Intel a préféré miser sur la fréquence d’horloge. Reste à voir maintenant si ce pari s’avérera payant.