Coronavirus : Elon Musk déclare que les mesures de confinement sont… fascistes

Le bouillant patron de Tesla a une nouvelle fois réussi à faire parler de lui . Et cette fois, le dernier coup de sang de l’entrepreneur star s’est produit… durant la dernière publication des résultats de Tesla. Elon Musk a donné son avis, sans aucun filtre, sur les mesures de confinement décidées aux Etats-Unis afin de limiter la propagation rapide du coronavirus : « L’extension des mesures de confinement, ou comme nous l’appelons, le fait d’emprisonner de force les gens dans leur propre maison, contre leurs droits constitutionnels, est, selon mon opinion, une atteinte à la liberté des personnes qui est horrible et mauvaise, et qui n’est pas la raison pour laquelle les gens sont venus aux Etats-Unis et ont construit ce pays (rappelons sans vouloir trop polémiquer qu’Elon Musk est sud-africain à l’origine)« .

Le patron de Tesla est ensuite parti en roue libre : « Si quelqu’un veut rester dans sa maison, c’est formidable. […] Mais dire qu’ils ne peuvent pas quitter leur domicile et qu’ils seront arrêtés s’ils le font… c’est du fascisme. Ce n’est pas la démocratie. Ce n’est pas la liberté. Redonnez aux gens leur put–n de liberté ». Inutile de préciser que les propos d’Elon Musk ont généré un volume presqu’inédit de commentaires aux Etats-Unis, d’autant plus que ces propos vindicatifs ont été suivis de tweets enflammés reprenant le slogan de Trump « Free America Now ». Plusieurs internautes rappellent en outre que Musk avait déjà enfreint la mesure de confinement qui touchait son usine de Fremont, allant même jusqu’à demander aux ouvriers de reprendre illégalement le travail.

Pour ne rien arranger, certains propos d’Elon Musk depuis le début de la pandémie ont largement manqué de clairvoyance. Le CEO de Tesla a notamment accusé les médecins américains de gonfler le nombre de cas pour des raisons financières (le fameux complot Big Pharma), soupçonné que les chiffres des décès comptabilisaient des personnes mortes d’autres causes que le COVID, vanté les mérites d’un papier non-scientifique sur les mérites supposé de la Chloroquine, comparé le COVID a une simple grippe, ou estimé que la panique générée par la pandémie était tout simplement « stupide ». 62 000 personnes sont mortes du coronavirus aux Etats-Unis. En deux mois.