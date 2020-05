Le Xbox Game Pass atteint les 10 millions d’utilisateurs

Plus tôt dans la semaine, Phil Spencer, tête de la division Xbox, a tenu à s’exprimer en ce qui concerne la période exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, où les sociétés s’adaptent tant bien que mal à la nouvelle demande. Il a rappelé que les entreprises devraient « être responsables et ne pas exploiter l’épidémie », tout en se disant heureux que sa console puisse aider en ces temps difficiles. Et il a de quoi être heureux, puisque d’après les résultats du dernier trimestre, le service de jeux par abonnement Xbox Game Pass a dépassé les 10 millions d’abonnements vendus.

La pandémie n’est cependant pas la seule responsable de cette montée en puissance du service. Les tarifs sont extrêmement compétitifs, on peut s’en sortir avec des premiers mois à 1 euro, puis passer à environ une dizaine d’euros, le tout offrant l’accès à une ludothèque des plus solides : les jeux récents comme Gears 5 ou l’excellent Gears Tactics y sont disponibles, et d’autres titres multijoueurs comme Sea of Thieves continuent d’apporter leur pierre à l’édifice avec les mises à jour fréquentes. Et le petit plus du service, c’est que les titres sont disponibles à la fois sur Xbox One et sur PC, même si pour ce dernier il faut malheureusement subir le Microsoft Store.