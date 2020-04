Epic Games Store : l’identification à deux facteurs devient obligatoire pour récupérer les jeux gratuits

Epic vient de prendre une décision qui peut paraître surprenante, mais qui peut se comprendre surtout après les piratages de masse subis par Nintendo, avec près de 160.000 comptes perdus. La firme a en effet déclaré qu’à partir de maintenant et jusqu’au 21 mai, pour récupérer les jeux gratuits hebdomadaires sur sa boutique en ligne, les utilisateurs devraient passer par l’identification à deux facteurs. D’après une publication sur le blog de l’entreprise, l’idée serait avant tout d’encourager « les joueurs à prendre des mesures de sécurité renforcées pour leur compte Epic. »

Le processus n’est pas bien compliqué, puisqu’il suffit d’aller se connecter sur l’Epic Games Store puis de se rendre dans les paramètres du compte pour activer la fonction. Par mail ou par SMS directement sur le téléphone, cette nouvelle couche de protection permet de rendre bien plus difficile le vol de compte. Après avoir connu un fishing qui a touché énormément d’utilisateurs sur Fortnite début 2019, et en période de crise où les hackers s’en donnent à coeur joie, cette nouveauté n’est pas surprenante. La date du 21 mai reste cependant assez aléatoire sans plus d’explications.