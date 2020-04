Mercedes-Benz arrête les recherches sur la voiture à hydrogène

Mercedes-Benz arrête les frais, au sens propre et figuré : la filiale de Daimler a annoncé il y a quelques heures qu’elle arrêtait le développement de la voiture à hydrogène, un type de véhicule qui serait bien trop coûteux à fabriquer (et donc trop cher à la vente). Markus Schäfer, le directeur de recherche chez Daimler, confirme « le problème de coût » tout en ajoutant que les prototypes à hydrogène fonctionnent parfaitement bien dans les labos de Mercedes-Benz, une façon de tordre le cou à certaines spéculations. Une voiture à hydrogène coûterait deux fois plus cher à fabriquer – en moyenne – qu’un véhicule électrique, sans même parler de l’écart financier avec une voiture à moteur thermique « conventionnel ».

Le SUV GLC F-Cell, seul modèle commercial de Mercedes-Benz fonctionnant avec une pile à combustible

Conséquence logique de cette annonce, le constructeur ne donnera pas suite au SUV GLC F-Cell, l’unique modèle commercial de la marque disposant d’une pile à combustible. L’ « abandon » de Mercedes-Benz se rajoute à une liste de plusieurs défections de grands constructeurs. En quelques mois, Honda puis Volkswagen ont en effet annoncé la suspension de tous les développements relatifs à ce type de véhicule.

L’option « hydrogène » n’est pas tout à fait écartée cependant, et Mercedes-Benz continuera de plancher sur des poids lourds équipés d’une pile à combustible. Le poids total des batteries pour moteur électrique est en effet un inconvénient majeur dans des véhicules pesant déjà plusieurs tonnes et transportant parfois aussi plusieurs tonnes de marchandise.