Bouygues Telecom : les appels vidéo de 19h à 20h ne sont pas décomptés du forfait

Beaucoup de personnes font des appels vidéo en cette période de confinement pour rester en contact avec les proches. Bouygues Telecom l’a bien compris et annonce faire un cadeau à ses abonnés.

L’opérateur offre dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mai une heure de visio tous les soirs de 19 heures à 20 heures à l’ensemble de ses clients grand public, B&You et Sensation. Concrètement, la data consommée ne sera pas décomptée du forfait pour tout appel vidéo passé entre 19 heures et 20 heures.

Peu importe le type de forfait, l’enveloppe data, la consommation en cours ou l’application utilisée, chacun peut bénéficier maintenant de l’offre sans condition et sans aucune manipulation à effectuer, précise l’opérateur dans un communiqué. Il conclut en disant vouloir souhaiter « accompagner des actions de maintien et de renforcement du lien, convaincu que dans la crise que nous vivons actuellement, les relations humaines sont un enjeu de société majeur ».

Il est certain que des personnes verront peu d’intérêt avec cette gratuité d’une heure sachant que la plupart ont un accès Internet illimité à domicile via la box et peuvent se connecter en Wi-Fi pour faire un appel vidéo. Mais tout le monde n’est pas logé à la même enseigne et cette offre est surtout intéressante pour ces personnes.