Popcorn Time Kids : même le streaming illégal s’adapte aux enfants

Popcorn Time a récemment fait son retour et voilà maintenant qu’il existe même une version destinée aux enfants. Elle a pour nom Popcorn Time Kids et inclut un filtre pour uniquement mettre en avant des programmes pouvant être regardés par les jeunes.

Les développeurs expliquent que le projet de créer Popcorn Time Kids est né après une demande des parents qui utilisent déjà Popcorn Time et veulent occuper leurs enfants pendant cette période de confinement.

« Popcorn Time Kids offre un environnement plus approprié aux enfants et il est conçu pour aider les parents et les tuteurs à divertir leurs enfants qui passent la plupart de leur temps à la maison. La bibliothèque PT Kids est remplie d’une variété des meilleurs films et séries pour la famille venus de l’univers plus large de contenus sur Popcorn Time », explique l’équipe responsable du service.

Il est important de rappeler que Popcorn Time (et Popcorn Time Kids) est un service illégal. Il permet de voir gratuitement des films et séries en streaming en s’appuyant sur des fichiers torrents. L’industrie du cinéma avait réussi à fermer ce « Netflix des pirates » quand le service était à son apogée il y a quelques années, mais le voilà de retour depuis quelques semaines.