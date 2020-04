OnePlus : jusqu’à 80% du personnel licencié dans les bureaux européens

Deux semaines seulement après la sortie de ses deux nouveaux flagships, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, le constructeur chinois semble déterminé à faire le ménage dans ses bureaux européens. D’après un rapport d’Engadget, c’est la majorité des pays de l’UE qui auraient ainsi vu les bureaux de la firme se vider considérablement, vague de licenciements oblige. Le coronavirus ne serait à première vue pas la raison de cette restructuration. Les principaux pays concernés que sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, où l’entreprise aurait licencié jusqu’à 80% du personnel, certains bureaux ne comptant plus que trois employés.

Cependant, les pays du nord semblent moins touchés : la Hollande, le Danemark et la Finlande présentent encore un intérêt pour OnePlus, qui n’a pas diminué les effectifs là-bas. Son QG européen, il y a peu à Londres, devrait désormais se trouver à Helsinki. La décision peut cependant être expliquée assez facilement : au Royaume-Uni, par exemple, ses nouveaux OnePlus 8 ne sont vendus que par un seul opérateur, ce qui ralentit donc considérablement les ventes quand on fait la comparaison avec d’autres pays.