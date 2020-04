Westworld est renouvelé pour une quatrième saison

HBO a réussi a frapper fort avec Westworld, sa série basculant sans cesse entre les codes du western et de la science-fiction sur fond de complot corporatiste. La première saison a connu un succès critique et commercial conséquent, et la deuxième a été bien reçue malgré une fin qui traîne en longueur, une narration bien trop compliquée pour le concept plutôt simple mis en avant, et une intrigue cousue de fil blanc. La dernière en date, la troisième, a changé les choses en basculant l’environnement de l’action, mais n’a pas relancé la machine puisque l’audience était en baisse de 57%.

Malgré tout, il faut admettre qu’il s’agit là d’une des meilleures productions du studio à ce jour, et c’est pourquoi elle a été renouvelée pour une quatrième saison. D’après Variety, qui a relayé l’annonce de ce renouvellement, aucune date n’a encore été annoncée quant à son arrivée sur les écrans. On s’attend cependant à des bouleversements dans l’histoire, la saison 3 ayant radicalement changé la donne. On attend en tout cas avec impatience de savoir comment cette quête de conscience va se terminer, même si le happy ending semble peu probable.