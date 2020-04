Les tricheurs vont être obligés de jouer ensemble sur CoD : Warzone

Avec l’arrivée de Warzone, le nouveau battle royale dans l’univers Call of Duty, sont également venus des tricheurs à la pelle. Activision s’était vanté d’avoir banni de façon permanente les comptes par dizaines de milliers, ce qui fut une réaction bienvenue mais qui ne réglera pas le problème. Dans n’importe quel jeu, il suffit de recréer un compte, ce qui est d’autant plus facile pour un titre gratuit comme celui-ci. C’est pourquoi le studio pense avoir trouvé une solution lus appropriée pour limiter l’impact de ces joueurs malhonnêtes sur l’expérience des autres.

Le principe du shadowban, cette nouvelle méthode, est simple : chaque fois qu’un joueur est soupçonné de triche à cause de nombreux signalements en jeu, il rejoint un groupe très privilégié de cheaters, qui ne sont pas bannis directement. Aucune notification ne leur est envoyée, et leur accès au jeu n’est pas restreint : cependant, ils joueront uniquement des parties avec d’autres joueurs signalés, et resteront donc entre eux, inconscients du processus. Les joueurs ayant signalé un tricheur recevront de plus un message leur affirmant que ce dernier a bien été banni. Maigre consolation, mais c’est au moins un moyen efficace de savoir que le studio les écoute.