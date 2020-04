Netflix explique pourquoi la VF est absente de certains films/séries

Netflix propose beaucoup de programmes, entre les films, séries et documentaires. Il y a une version française disponible pour la plupart des contenus, mais cette VF est absente de plusieurs programmes récents. Netflix explique pourquoi.

La raison est simple : les studios où sont réalisés les doublages sont fermés pendant le confinement. « La sécurité de nos partenaires est prioritaire. Avec le contexte actuel, les sociétés qui s’occupent du doublage en version française sont fermées », indique Netflix dans un message. « C’est pourquoi on préfère te proposer les épisodes avec les sous-titres français plutôt que rien du tout », continue la plateforme de vidéo à la demande par abonnement.

Mais que les amateurs de la VF ne soient pas inquiets : le doublage arrivera plus tard. Netflix qu’il le proposera dès que possible, mais aucune date n’est communiquée pour l’instant. Il est possible que la situation s’améliore à partir du 11 mai, jour où le confinement s’arrêtera en France.

L’information partagée ici par Netflix rejoint celle dévoilée récemment par Donald Reignoux. Le comédien, qui double notamment Titeuf, Spider-Man (Andrew Garfield, jeu sur PS4) et Jesse Eisenberg, a annoncé lors d’une live sur Twitch que les studios de doublage étaient fermés et que lui et ses collègues comédiens ne pouvaient pas travailler en ce moment.