Fermeture des entrepôts : Amazon sera fixé le 24 avril pour son appel

Cela n’a échappé à personne : le tribunal judiciaire de Nanterre a récemment obligé Amazon France à ne vendre que des produits jugés essentiels, sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard et par infraction constatée. Amazon a depuis décidé de fermer ses six entrepôts français et toute commande passée sur le site français d’Amazon est expédiée depuis les entrepôts européens.

Amazon a décidé de faire appel de la décision du tribunal de Nanterre et la cour d’appel de Versailles annonce aujourd’hui qu’elle rendra sa décision le 24 avril à 14 heures.

« Amazon est une société qui est absolument nécessaire à la continuité de la vie de la Nation. Elle doit pouvoir continuer ses activités de manière normale, comme d’autres ont pu le faire ! », estime François Farmine, l’avocat d’Amazon. Il affirme que la firme est « très aimée des Français » et qu’elle « permet à nous tous, qui sommes confinés, de poursuivre notre vie et nos activités professionnelles ».

Pour leur part, les syndicats critiquent les choix d’Amazon et estiment que leurs employés sont en danger au vu des conditions de travail. « L’ensemble des organisations syndicales considère que des manquements graves ont été commis. La santé publique n’est pas respectée chez Amazon ! », estime Jonathan Cadot, l’avocat représentant les syndicats.