Coronavirus : Fnac Darty obtient un prêt de 500 millions d’euros de l’État

Le groupe Fnac Darty devient le premier grand groupe français à bénéficier du dispositif de prêts garantis par l’Etat. Il annonce avoir obtenu un prêt de 500 millions d’euros de la part de plusieurs banques pour l’aider dans cette période compliquée avec la fermeture des enseignes à cause du coronavirus.

« Cet emprunt sera destiné à sécuriser la liquidité du Groupe et à préparer la reprise des activités de Fnac Darty », indique le groupe dans un communiqué. Il précise que le prêt « sera garanti à hauteur de 70% par l’État français, aura une maturité de 1 an, avec option d’extension jusqu’à 5 années additionnelles (avril 2026) ».

Bruno Le Maire a réagi à ce prêt d’un demi-milliard d’euros. « Avec plus de 20 milliards d’euros de prêts accordés à 150 000 entreprises, le déploiement du prêt garanti par l’État est aujourd’hui une réalité pour les entreprises françaises, quelle que soit leur taille. Le prêt garanti par l’État est un levier majeur pour les aider à franchir sans heurt cette période économique difficile », déclare le ministre de l’Économie.

Fnac Darty indique qu’Arkéa, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, LCL, Natixis CIB et Société Générale CIB sont intervenues en qualité de banques prêteuses. Crédit Agricole CIB a coordonné l’opération. Rothschild&Co et Bredin Prat sont intervenus en tant que conseils de Fnac Darty, White and Case en tant que conseil des partenaires bancaires.