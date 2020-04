Ikoria est disponible sur Magic: Arena

Presque aussi imperturbables que les aiguilles du temps elles-mêmes, les rotations Magic: The Gathering continuent de s’effectuer dans les délais prévus. Ainsi, c’est la nouvelle extension Ikoria qui vient de rejoindre le format standard sur Magic et sa version en ligne Arena. Aucun autre changement n’est pour l’instant apporté au format, mais d’ici la fin de l’année, la rotation fera sortir l’excellent bloc de Ravnica et ses deux extensions des Guildes et de l’Allégeance, mais aussi War of the Spark, qui a apporté des arpenteurs en veux-tu en voilà, ainsi que la traditionnelle Core Edition annuelle.

Quant à Ikoria, c’est l’occasion ou jamais de se mettre à jouer de la grosse bête : l’extension est centrée sur les béhémoths, et avec des bestioles comme Godzilla en tête d’affiche, préparez-vous à de nouveaux standards de subtilité et de finesse. Des arpenteurs classiques devraient également être de la partie, histoire de réjouir les vétérans comme les néophytes. Et comme à chaque nouvelle extension sur le jeu en ligne, connectez vous et rentrez le code « PlayIkoria » pour obtenir des cartes gratuites en pagaille.