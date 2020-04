Les nouveaux emballages de TV Samsung peuvent servir de rangement

Avec des appareils de plus en plus gros, les emballages ne vont pas rétrécir. Difficile en effet de passer à côté des nombreuses boîtes énormes qui jonchent les trottoirs et remplissent les containers après les périodes de fêtes. C’est pourquoi Samsung a décidé de rendre ce processus un peu plus écolo en permettant de recycler ces énormes cartons, pour en faire des petits objets de rangement, mais aussi et surtout une magnifique petite maison pour chat. Ou lapin. Ou tout petit chien, vous restez maître de votre royaume, soyez libres.

Le constructeur a annoncé que sa gamme Lifestyle TV serait accompagnée d’un « eco-packaging », un nouveau petit pas vers la réduction de son empreinte carbone. Cette gamme compte la Serif, la Sero, ou encore la Frame, et toutes les trois auront des cartons qui auront droit à une deuxième vie. L’idée est plutôt simple : les emballages sont faits en carton ondulé, constellé de petits points qui sont là pour vous aider à calculer les découpes et plis nécessaires. Un guide de montage sera fourni, mais on ne doute pas que les plus créatifs pourront laisser libre cours à leur imagination.