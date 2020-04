La prochaine saison Fortnite est repoussée à juin

Epic Games a pris la décision de retarder la troisième saison du deuxième chapitre de son jeu phare Fortnite. Cette dernière arrivera en effet le 4 juin prochain, étant initialement prévue pour une sortie le 1er mai. L’annonce a été faite cette semaine sur le site officiel du studio, sans grand détails en ce qui concerne une éventuelle explication : « Nous avons décidé de prolonger le Chapitre 2 – Saison 2 de Fortnite au-delà de la date initialement prévue du 30 avril. Notre objectif actuel est de lancer le Chapitre 2 – Saison 3 le 4 juin. D’ici là, nous avons prévu plein de nouveaux contenus dans la saison en cours. Nous préparons plusieurs mises à jour du jeu, qui ajouteront des expériences de jeu inédites, de nouveaux défis, des bonus d’EXP et même quelques surprises ! »

Il s’agit là de la deuxième extension prévue pour le jeu, du moins depuis son soft reboot avec les événements du trou noir qui ont apporté le deuxième chapitre. Quant aux véritables raisons de ce retard, on peut supposer sans trop se mouiller qu’elles découlent de l’épidémie de COVID-19 et autres mesures arrivant en conséquence. Qu’il s’agisse du réseau mis à rude épreuve, ou encore du télétravail des développeurs et employés Epic qui ne facilite clairement pas les choses, on a là un coupable idéal.