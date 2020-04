TikTok met en place un contrôle parental

Avec l’avènement des réseaux sociaux s’est très vite posée la question des enfants et de leur accès à ces sites : harcèlement, contenu inapproprié, et surtout des contextes difficiles à appréhender avec un jeune esprit pas encore bien formé, les dangers semblent en effet dépasser de très loin les avantages apportés. Aussi il n’y a rien d’étonnant à ce que TikTok, qui est vraiment au fond du panier en ce qui concerne sa communauté qui est l’une des plus viles du secteur, instaure quelques règles et un système de contrôle parental afin de les protéger un minimum.

Cette étape représente malheureusement un grand pas en avant pour ses développeurs : l’année dernière, la firme avait été contrainte de verser 5.7 millions de dollars à la Federal Trade Commission des USA pour non-respect des lois sur la protection de la vie privée des mineurs. Aussi, l’entreprise a commencé à déployer le « Family Safety Mode » dans le monde entier : une fois que le compte enfant est lié au compte parent, ce dernier aura accès à certaines options pour limiter l’utilisation de l’app. On peut ainsi limiter le temps d’écran quotidien, mais aussi modifier directement les paramètres du compte enfant. Les messages privés ont également été désactivés pour les utilisateurs de moins de 16 ans. Cependant, les comptes des enfants peuvent tout simplement se retirer de ce contrôle parental à tout moment, avec pour seule conséquence une notification envoyée aux parents.