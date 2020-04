Un hacker diffuse des milliers de leaks de publications scientifiques sur le coronavirus

Certains hackers agissent parfois dans le sens de l’intérêt commun. C’est sans doute le cas de Shrine, un piratin informatique qui est parvenu à subtiliser des milliers de publications scientifiques sur le coronavirus, des publications qui étaient bien planquées derrière les paywalls de plusieurs sites spécialisés.

Pour Shrine, ces accès payants empêchent les chercheurs des pays pauvres d’accéder à des données primordiales sur le coronavirus. La recherche d’un vaccin étant l’affaire de toutes les volontés compétentes , le hacker a estimé que cette situation ne pouvait plus durer et a donc piraté plusieurs sites scientifiques afin de récupérer l’intégralité des publications scientifiques sur le COVID-19. Au total, plus de 5000 publications ont donc été « leakées » … avant d’être déposées sur Reddit, à la vue et connaissance de tout un chacun !

Le « geste » de Shrine a eu des effets de bords assez inattendus : dans la foulée du leak massif, plusieurs sites paywall ainsi que certains éditeurs ont fini par « libérer » près de 32 000 publications scientifiques sur le coronavirus.