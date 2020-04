Samsung Galaxy S20 Ultra : des problèmes de surchauffe et d’autofocus chez des utilisateurs

Des utilisateurs équipés du Galaxy S20 Ultra avec le processeur Exynos 990 (le modèle vendu en Europe) disent avec des problèmes, notamment avec le smartphone de Samsung qui peut se mettre à surchauffer ou avoir des soucis d’autofocus au niveau de l’appareil photo.

Les utilisateurs se plaignent sur les forums de Samsung et sur Twitter. Il est possible que les Galaxy S20 et Galaxy S20+ soient aussi concernés, étant donné qu’ils embarquent également le processeur Exynos 990. Mais ce sont les utilisateurs avec le Galaxy S20 Ultra qui se font le plus entendre pour l’instant.

Pour ce qui est de la surchauffe, le problème est assez simple : le smartphone devient soudainement chaud, alors que l’utilisateur a un usage normal et non un usage intensif (comme cela pourrait être le cas pendant une session de jeu). Il semblerait que la puce délivre plus de puissance que nécessaire, ce qui joue sur l’autonomie d’ailleurs avec des utilisateurs qui disent avoir 3,5 heures/4 heures d’autonomie avec l’écran allumé. C’est plus que moyen pour un téléphone avec une grosse batterie de 5 000 mAh.

Concernant l’appareil photo, l’autofocus a du mal comme le montre la vidéo ci-dessous. Ce n’est pas la première fois que des utilisateurs se plaignent et Samsung a d’ailleurs déployé un correctif avec une mise à jour récemment. Mais cela ne suffit pas, comme on peut le voir.