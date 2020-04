Après l’Angleterre, les Pays-Bas touchés par les attaques d’antennes 5G

La bêtise ne connaît décidément pas de limites, surtout pas géographiques. Après l’Angleterre, c’est aux Pays-Bas que les tours et émetteurs 5G sont attaqués et incendiés par des activistes contre ces installations. Quatre tours ont officiellement été touchées cette semaine, et pour l’une d’entre elles, l’auteur du crime a laissé un message confirmant le motif et la peur vis-à-vis de cette nouvelle technologie. On ne connaît pas encore exactement toute l’ampleur du phénomène, mais l’organe antiterrorisme du pays affirme très vaguement qu’il y a eu « plusieurs incidents ».

Toujours d’après cette structure, il n’y avait auparavant eu « aucune violence » en ce qui concerne le déploiement des nouveaux appareils, même si des manifestations avaient vu le jour lors de l’annonce de ce déploiement à venir début 2019. On ne sait pas encore si, comme au Royaume-Uni, cette peur et cette haine de la 5G sont dues aux gros hoax liant directement ce nouveau format à l’apparition du COVID-19. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la théorie édifiante, on vous invite à aller la découvrir: ça vaut le détour, et il faut connaître son ennemi pour le combattre.