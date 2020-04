Discord : la suppression de bruits de fond entre en beta

Comme bien d’autres logiciels et apps de communication, Discord a vu sa popularité augmenter considérablement ces derniers temps : confinement oblige, la plateforme connaît un grand succès, que ce soit auprès des joueurs ou des employés à distance contraints d’en passer par le télétravail. L’opportunité rêvée donc pour les développeurs de tester de nouvelles fonctions pour améliorer leur bébé, et c’est précisément ce qu’ils ont fait, puisque la réduction des bruits de fond est désormais disponible en beta pour réduire au maximum la pollution sonore et s’assurer que seuls les dialogues soient audibles.

Bruits de TV, claviers mécaniques particulièrement bruyants, animaux, paquets de chips et j’en passe, tout ceci devrait donc bientôt appartenir au passé. L’entreprise a tenu à rassurer ces utilisateurs : la technologie utilisée est celle de Krisp, tourne en local, et ne partagera donc pas de données. Cette suppression de bruits est encore à un stage peu avancé du développement, et même si une version pour smartphone est prévue, elle ne devrait pas être entièrement opérationnelle tout de suite. Une phase de test a cependant de quoi nous laisser optimistes quant à son futur.