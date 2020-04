En ces temps de misère et de chaos sanitaire, les geeks ont souvent le chic pour nous arracher un sourire. Après la combinaison de protection inspirée du jeu vidéo Death Stranding, voici donc le masque FFP2 en forme de Facehugger, le stade larvaire de l‘Alien de Ridley Scott ! Au delà de son style inimitable, ce masque a le mérite de protéger du coronavirus ET de garantir la distanciation sociale : qui aurait en effet l’envie d’approcher une telle bestiole ? Incidemment, le masque Facehugger nous rappelle aussi que c’est à cause de la rupture de la procédure de Quarantaine décidée par le méchant robot Ash que l’alien a pu « infester » le vaisseau spatial Nostromo. Restez donc chez vous ! On notera enfin que ce masque de protection très spécial a été créé par Jeff Barnaby, un réalisateur de films d’horreur (Rhymes for Young Ghouls, Blood Quantum).