Le téléchargement illégal de films/séries augmente depuis le confinement

Que faire pendant le confinement ? Voir des films et des séries est une activité possible. Et autant dire que nous avons le temps de voir beaucoup de contenus pendant cette période. Cela a naturellement un impact sur les téléchargements illégaux, comme le relève TorrentFreak.

Les données, qui s’appuient sur les torrents (parce que les informations sont publiques), révèlent qu’il y a eu 12 millions de téléchargements au quotidien au début de mars et 16 millions un mois plus tard, soit une hausse de 33%. OpenTrackr, qui propose un tracker pour partager du contenu via des torrents, ajoute avoir constaté une augmentation du nombre total de connexions, ainsi que du nombre de pairs connectés. Le nombre de pairs est passé d’un peu plus de 24 millions à plus de 26 millions lors du pic quotidien entre le 31 mars et le 6 avril.

Il n’y a pas que le téléchargement illégal qui est en hausse en réalité. Les solutions légales comme Netflix connaissent aussi des pics de connexion. Il y a aussi le cas de Disney+, fraîchement lancé en France, qui se veut populaire, au point d’être devenu le 2e service de streaming dans l’Hexagone. Il faut dire que le service a un large catalogue pour un prix attractif : 7 jours gratuits puis 6,99€/mois ou 69,99€/an. De quoi bien s’occuper.