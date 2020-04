Les hackers profitent du coronavirus pour s’attaquer aux internautes

Les internautes doivent faire attention toute l’année pour éviter d’avoir de mauvaises surprises et cette période de coronavirus n’échappe pas à la règle. Des hackers profitent de la pandémie pour passer un peu plus à l’attaque.

Des agences américaine et britannique de sécurité informatique ont prévenu que les hackers soutenus par des États et les autres criminels informatiques profitaient du coronavirus pour accroître leurs opérations. Bien que le volume global des activités malveillantes ne semble pas avoir évolué, disent l’agence américaine de cybersécurité et des infrastructures (CISA) et le centre national britannique de cybersécurité (NCSC) dans une note conjointe, les hackers profitent de l’anxiété des internautes pour les pousser à cliquer sur des liens et télécharger des pièces jointes. « Les acteurs malveillants utilisent ces temps difficiles pour exploiter et profiter du public et des entreprises », explique Bryan Ware, l’un des dirigeants de la CISA.

Les deux agences ont averti que les hackers exploitaient aussi la demande croissante de solutions de télétravail pour distribuer leurs outils malveillants en les décrivant comme des logiciels produits en collaboration avec Zoom et Microsoft. Ils ciblent par ailleurs des VPN destinés aux salariés pour tenter d’intercepter les connexions et donc les données qui circulent.