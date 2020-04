Windows 10X et le Surface Neo seraient repoussés à 2021

Du retard serait à prévoir du côté de Microsoft. Selon ZDNet, le groupe ne compte ni proposer son Surface Neo ni Windows 10X cette année comme cela été prévu au départ. Les deux projets seraient repoussés à 2021. L’annonce aurait été faite en interne par Panos Panay, le chef produit de Microsoft.

Pourquoi ce délai ? Deux raisons sont évoquées. La première est assez évidente : coronavirus. Les employés de Microsoft sont en télétravail pour la plupart et n’ont pas accès à tous les outils normalement accessibles au bureau. Et comme on peut s’en douter, le développement à domicile d’un système d’exploitation et d’un nouvel appareil est loin d’être une tâche simple à réaliser.

La seconde raison peut étonner, mais elle se veut intéressante : Windows 10X pourrait d’abord faire ses débuts sur les appareils avec un écran comme les ordinateurs portables et les ordinateurs 2-en-1 (pouvant être un PC portable et une tablette). Pour rappel, Windows 10X a été présenté au départ comme une variante de Windows 10 optimisée pour les appareils avec deux écrans. Voir le système d’exploitation faire ses débuts sur les ordinateurs « classiques » peut donc surprendre, mais il semble s’agir du plan de Microsoft désormais.

Microsoft a présenté pour la première le Surface Neo en octobre dernier. Il s’agit d’un PC portable avec deux écrans. Il tourne sous Windows 10X et devait être commercialisé à la fin 2020.