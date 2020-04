Valorant bat les records de Fortnite

Riot Games avait réussi à susciter l’intérêt des joueurs en annonçant une flopée de nouveaux jeux, annonçant clairement son intention de détrôner Blizzard et son launcher. Valorant était un des titres en question : shooter à la première personne centré autour d’objectifs, il mélange le gameplay simple d’un Counter Strike et les héros à compétences d’Overwatch, et est entré en phase de bêta fermée. L’occasion pour bien des streamers de partager leur expérience sur Twitch, et ils étaient nombreux. Tellement nombreux qu’ils ont battu le record du nombre de viewers regardant simultanément un même jeu avec 1.7 millions d’utilisateurs, record précédemment détenu par le géant Fortnite.

Qu’il s’agisse de fans de League of Legends curieux de voir ce que le studio peut proposer, d’amateurs de jeux de tirs comme Counter Strike, le public est semble-t-il déjà au rendez-vous, même si la sortie du jeu n’est pas pour tout de suite. On est en tout cas curieux de voir ce que le titre donne « manette en main » en beta ouverte, puisque la beta actuelle est non seulement fermée, mais aussi dédiée plutôt à trouver des bugs et autres problèmes réseau, plus qu’à réellement tester l’équilibrage des personnages et maps.