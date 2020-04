Facebook sur Android : la barre de navigation bascule en bas de l’écran

Facebook a décidé de revoir l’emplacement de la barre de navigation sur son application Android. Celle-ci n’est plus en haut, mais en bas de l’écran désormais. Ce choix peut se comprendre à l’heure où les smartphones ont des écrans de plus en plus grands et qu’il n’est pas toujours simple d’atteindre la partie supérieure avec une main.

Le nouveau rendu va en tout cas étonner les utilisateurs qui ont un iPhone. En effet, cela fait des années maintenant que Facebook propose la barre de navigation en bas de l’écran sur son application iOS. Il est d’ailleurs étonnant de voir que le réseau social a pris son temps pour mettre les applications iOS et Android au même niveau pour ce qui est de ce point précis.

Tous ceux qui utilisent l’application Facebook sur Android n’ont pas la barre de navigation en bas de l’écran pour l’instant. En effet, Facebook la propose à certaines personnes dans l’immédiat et les autres utilisateurs y auront le droit progressivement au fil des prochains jours/semaines. Il semble s’agir d’un changement au niveau des serveurs directement, signifiant qu’il n’est pas possible pour les utilisateurs de forcer le nouvel affichage.